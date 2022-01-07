Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da 5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebru ve Yılmaz G. çiftinin kız çocukları J.G. hakkında kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp J.G. öğle saatlerinde ekipler tarafından bulundu.

J.G, adli ve idari işlemlerinin ardından Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığını iddia eden ailesi polise başvurmuştu. Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde yaşayan J.G, 2 Ocak'ta market alışverişi için çıktığı evine bir daha dönmemişti. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Ebru ve Yılmaz G. çifti, J.G'nin husumetli oldukları anne G.K. ve oğlu B.K. tarafından kaçırıldığını ileri sürmüştü. Bunun üzerine gözaltına alınan G.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.K'nin ise firari olduğu öğrenilmişti.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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