Antalya'da 5 bin 710 şahıs sorgulandı, aranan 9 şahıs yakalandı
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Antalya'da 5 bin 710 şahıs sorgulandı, aranan 9 şahıs yakalandı

Antalya'da 5 bin 710 şahıs sorgulandı, aranan 9 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yapılan 'Akdeniz Huzur Uygulaması' kapsamında 5 bin 710 şahıs sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.

Antalya'da yapılan 'Akdeniz Huzur Uygulaması' kapsamında 5 bin 710 şahıs sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. İncelenen 133 araca ise 110 bin 450 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Akdeniz Huzur Uygulaması' çalışması gerçekleştirildi. Birçok ilçede eş zamanlı yapılan uygulamada 5 bin 710 şahıs sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. 1 şahsa 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Bin 31 araç incelendi, 133 araca 110 bin 450 TL para cezası uygulanırken 2 araç trafikten men edildi. Öte yandan, çalışmada 500 iş yeri denetlendi. - ANTALYA

Antalya'da 5 bin 710 şahıs sorgulandı, aranan 9 şahıs yakalandı
Antalya'da 5 bin 710 şahıs sorgulandı, aranan 9 şahıs yakalandı
Antalya'da 5 bin 710 şahıs sorgulandı, aranan 9 şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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