17.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:14

Antalya'da 475 bin öğrenci karne aldı

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. 475 bin 412 öğrencinin karne aldığı Antalya'da, Vali Münir Karaloğlu da öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.

Türkiye genelinde 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmenle 9 Eylül 2019 günü başlayan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı, 17 Ocak Cuma günü sona erdi. Antalya'da 1711 okulda 475 bin 412 öğrenci karne aldı.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Konyaaltı ilçesinde bulunan Abdurrahman- Neriman Bileydi İlk ve Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.

Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Vali Münir Karaloğlu ve protokol üyeleri, öğrencilere kitap ve oyuncak da hediye etti. Bütün öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iyi tatiller dileyen Vali Karaloğlu, Antalya'da 475 bin 412 öğrenci, 39 bin 990 öğretmenin, 1711 okulda birinci yarı yılı tamamladığını söyledi. Bütün öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik eden Vali Karaloğlu, 'İyi tatiller diliyorum. İnşallah çocuklarımız dinlenmiş olarak, zinde bir şekilde 3 Şubat'ta başlayacak ikinci öğretim yılına başlamış oluruz. Antalya'da ilk yarı yılda çok ciddi bir sorunla karşılaşmadık" dedi.

Antalya'da eğitimin her geçen gün hem fiziki altyapı hem içerik olarak daha kaliteli hale geldiğini de anlatan Karaloğlu, 'Fiziki olarak derslikler, çocukların sosyal mekanları, spor alanları, okul bahçeleri, eğitimimizde içerik olarak her geçen gün daha kaliteli geliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Antalya'da eğitimin daha da ileriye gittiğini hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.

İKİNCİ DÖNEM 3 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 3 Nisan Cuma günü ikinci dönem ara tatili verilecek. 9 günlük tatilin ardından 13 Nisan Pazartesi günü ikinci dönemin ikinci yarısı başlayacak. 19 Haziran Cuma günü de 2019-2020 eğitim öğretim yılı sona erecek.

Kaynak: DHA