Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları belirtilen 3 şüpheli tutuklandı
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Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları belirtilen 3 şüpheli tutuklandı

29.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:57
Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları belirtilen 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerindeki yer altı fiber internet kabloları ile rögar kapaklarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 44 farklı bölgeden hırsızlık yaptıkları öne sürülen A.A, O.S. ve O.E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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