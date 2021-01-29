Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

29.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:30
Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerindeki yer altı fiber internet kabloları ile rögar kapaklarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 44 farklı bölgeden hırsızlık yaptıkları öne sürülen A.A, O.S. ve O.E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Ünal Karaman Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:30:27. #1.14#
title