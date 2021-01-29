Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da 44 farklı bölgeden fiber internet kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerindeki yer altı fiber internet kabloları ile rögar kapaklarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 44 farklı bölgeden hırsızlık yaptıkları öne sürülen A.A, O.S. ve O.E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş