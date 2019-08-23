23.08.2019 12:01

Antalya'da 40 metrelik falezlerden ölümüne atlıyorlar

Sosyal medya için hayatlarını hiçe sayıyorlar

Uzmanlar, bu atlayışların hayati risk taşıdığı konusunda uyarılarda bulunuyor

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Doğa Sporlar Öğretim Üyesi Yılmaz Sevgül:

"Bunu bir popülizm uğruna veya takipçi sayısını arttırmak için yapıyorlar"

"10 metre sonrası büyük risk taşıyor "

ANTALYA - Antalya'daki falezlerde deniz keyfi yapmak isteyen bazı gençlerin ilginç, bir o kadar da tehlikeli hareketleri görenleri hayrete düşürüyor. Yaklaşık 40 metrelik falezlere çıkan gençler, aşağıya atlayarak deniz keyfi yapıyor. Sosyal medyada gezinen videolar izleyenleri oldukça şaşırtırken, uzmanlar bu atlayışların ölümle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Antalya'nın kıyı bandında yer alan falezler, birçok gencin manzara izleme noktası olurken bazı gençlerin ise denize atlayış noktası oluyor. 40 metreye kadar yükseklikleri bulunan falezlere gelen gençlerin aşağıya atlamaları çevredeki vatandaşları hayretlere düşürüyor. İntiharı andıran görüntüler, sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor, izleyenlerse oldukça şaşırıyor. Son yıllarda artan bu atlayışlara ise uzmanlardan ciddi uyarılar var.

"Çok riskli"

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Doğa Sporlar Öğretim Üyesi Yılmaz Sevgül, son zamanlarda sosyal medyanın etkisiyle bu tür riskli faaliyetlerin yapıldığına dikkat çekerek, gerçekleştirilen eylemin bir eğlenceden ziyade ölümcül bir faaliyet olduğunu söyledi. Sevgül, "Antalya'da falezlerde de bu yıllarca yapılan bir faaliyet ve son yıllarda artarak devam ediyor. Belli tedbirlerin alınması lazım çünkü yapılan faaliyet çok riskli. Yüksekten denize atlamak zaten çok tehlikeli bir şey, buradaki etkenleri düşündüğümüz zaman yükseklik mesafesi, suyun yoğunluğunu bir araya getirdiğimizde gerçekten risk çok yüksek" dedi.

10 metre sonrası risk taşıyor

Sevgül, 10 metreden sonra atlayan kişi için riskin beraberinde geldiğine vurgu yaparak, "Yan düştüğünüze kemikleriniz kırılıyor, karaciğeriniz patlıyor, yüzüstü düştüğünüzde yüzde müthiş bir travma oluyor, özellikle gözlerde. En önemlisi bunu yaparken sizi kurtaracak kimse yoksa baygın da olsanız, yaralı da olsanız boğularak öleceksiniz. Tüm bunları düşünerek hareket etmekte fayda var" diye konuştu.

Fenomenlere tepki

Bu tür tehlikeli hareketler sergileyen sosyal medya fenomenlerine de tepki gösteren Sevgül, "Sosyal medyanın çok etkisi var, özellikle youtube kanallarında çok görüyoruz bu tür faaliyetleri, genç arkadaşlarımız bunu çok iyi bir şeymiş gibi sunuyorlar, çocuk yaştakiler de buna özenmeye başlıyorlar. Düşünün bir çocuk bunu izliyor ve gelip o da buradan atlıyor. Özellikle çocuklar için tedbir alınması çok önemli. Aileler büyük bir faktör, çocuklarını başıboş bırakmamaları lazım. Tüm alanda çocuklar takip edilmeli, özellikle internet çok büyük tehlike olmaya başladı. İletişim çok güçlü hale geldi ve çocuklar buradan çok etkileniyorlar. Ailelerin kontrolü sürekli elinde tutması gerekiyor. Aksi hakde hiç istenmedik durumlarla karşılaşabilirler" ifadelerini kullandı.

"Popülizm için yapıyorlar"

Sevgül, bu tür hareketlerde bulunan kişilere cezai yaptırım yapılması gerektiğini savunarak, "Türkiye'de özellikle youtube gibi kanallar çok inanılmaz kötü şeyler yapmaya başladılar. Bunu bir popülizm uğruna veya takipçi sayısını arttırmak için yapıyorlar. Bunun için çok ciddi bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu konuda da youtuberlar bu atlamayı göstermişlerdir, gençler bundan etkilenip gelip burada aynı şeyi yapmak istemişlerdir. Buna benzer başka uygulamalar da var, o kadar abuk subuk şeyler yapılmaya başlandı ki, bunun bir yaptırım haline gelmesi gerekiyor" dedi.

"Bu keyif değil, intihar"

Görüntüleri izleyen vatandaşlardan emekli öğretmen Mehmet Ünal da, falezlerden çoğunlukla gençlerin atladığını belirterek, bunun tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Ünal, "Bunun önlemini yetkililer alacak, vatandaşlar ise gördükleri zaman uyaracaklar. Ben korkumdan denize giremiyorum, falezlerden atlamam" diye konuşurken, Cem Işık isimli genç de oradan denize atlamanın intihar etmekle eşdeğer olduğunu söyledi. Işık, "Önlemlerin alınması lazım. Para verseler atlamam. Benim oradan atlamam için annem, babam gibi çok büyük bir neden olması lazım. Ama başka türlü atlamam. Ben canımı ve hayatı seven bir insanım. Bu keyif değil, intihar gibi bir şey. Altı kayalık, kafanı vurabilirsin. Ölüm sebebi gibi. Yaşıtlarımı biliyorum ve böyle şeylerin yapılmaması lazım. Kıyıdan denize girmek daha güzel" diye konuştu.

Kaynak: İHA