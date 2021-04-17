Antalya'da, 4 yıldızlı otelin çatısında yangın

ANTALYA'da, 4 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangın, ilk müdahaleyi personelin yapmasının ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

ANTALYA'da, 4 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangın, ilk müdahaleyi personelin yapmasının ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Falez Caddesi'ndeki 4 yıldızlı otelin çatısında, öğle saatlerinde, yangın başladı. Bacanın yağdan tıkanması nedeniyle çıktığı belirtilen yangına ilk müdahaleyi otel personeli, söndürme tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının ilk anında çıkan dumanlar, şehrin uzak bölgesinden cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otel çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI