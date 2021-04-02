Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
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Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında yangın çıktı.

Antalya'da 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında yangın çıktı. Yangında otelde konaklayan bazı kişiler yangın merdiveniyle tahliye edildi. İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, oteldeki müşterilerden bazılarının yangın merdiveni yardımıyla tahliyesi gerçekleştirildi. Bazı müşteriler ve personeller ise dumandan etkilenmemek için teras katına çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. - ANTALYA

Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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