Antalya'da 4 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan G.T'yi saklandığı evde gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan 14 suç kaydı bulunan hükümlünün, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri