Antalya'da 4 sokak köpeğinin zehirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 4 sokak köpeği telef oldu.
12.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:32
Antalya'nın Alanya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 4 sokak köpeği telef oldu.
Kestel Mahallesi'nde ikisi yavru 4 sokak köpeği veterinere götürüldü. Yapılan incelemede köpeklerin zehirlenerek telef edildiğinin belirlenmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerinde yapılan incelemede 4 köpeğin yedikleri tavuk etinden zehirlendiği belirlendi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA