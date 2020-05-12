Antalya'da 4 sokak köpeğinin zehirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı
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Antalya'da 4 sokak köpeğinin zehirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 4 sokak köpeği telef oldu.

Antalya'da 4 sokak köpeğinin zehirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı
12.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:32

Antalya'nın Alanya ilçesinde zehirlendiği iddia edilen 4 sokak köpeği telef oldu.

Kestel Mahallesi'nde ikisi yavru 4 sokak köpeği veterinere götürüldü. Yapılan incelemede köpeklerin zehirlenerek telef edildiğinin belirlenmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede 4 köpeğin yedikleri tavuk etinden zehirlendiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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