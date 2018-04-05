Antalya'da 4 Polis Hakkındaki "Kasten Öldürme" Davasında Karar

Antalya'da, hakkında yakalama kararı bulunan ve polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki Ferit İli'nin ölümüyle ilgili davada yargılanan polis memurlarından 3'ü beraat etti, biri ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları Ali Aktoz, Ensar Seçen, Hakan Ulusoy ve Hulusi Sever ile müşteki Celal İli ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü alınan sanıklardan Sever, olay günü havaya ateş ettiğini, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Sanık Aktoz da görev icabı olay yerinde bulunduğunu, suçlamaları reddettiğini dile getirerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer iki sanık da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ulusoy, Seçen ve Sever'in beraatine karar verdi.

Sanık Aktoz'un ise eyleminin "taksirle ölüme sebebiyet" olduğu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Antalya Havalimanı'nda 18 Temmuz 2016'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak ormanlık alana kaçmaya çalışan Ferit İli, açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 4 polis hakkında soruşturma başlatılmıştı.