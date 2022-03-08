Antalya'da 4 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da 4 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

AA - Gülsem Adam - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da 4 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen iki zanlı gözaltına alındı.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde birçok otomobilde hırsızlık olayı gerçekleştiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki dükkanların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını V.Y. ve T.S'nin kiraladıkları araçla gerçekleştirdiğini ve çok sayıda suç kaydının bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda araçla kaçmaya çalışan şüpheliler, yaşanan kovalamacada park halindeki araçlara çarparak zarar verdi.

Yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramada oto teypleri, çeşitli miktarda uyuşturucu ve dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zanlıların otomobilden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Antalya, Kepez, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title