Antalya'da 4 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza
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Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Haber

Antalya'da 4 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza

Antalya'da 4 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira cezaAntalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan bir kişiyle, aynı sokakta bulunan evdeki 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

24.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:27
Antalya'da 4 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza

Antalya'da 4 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza

Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan bir kişiyle, aynı sokakta bulunan evdeki 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Mahallede devriye gezen polis ekipleri, sokakta bulunan bir kişiyi evine gitmesi yönünde uyardı. Uyarı üzerine adı açıklanmayan erkek, kuzularını otlattığını söyledi ve itiraz etti. İtiraz üzerine polisle bu kişi arasında tartışma çıktı. Çevredeki evlerde bulunan bazı kişiler de sokağa çıkarak tartışmaya dahil oldu. İtiraz eden polis merkezine götürülen kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Diğer yandan bölgeye takviye olarak gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Sokakta bulunan çocukları dağıtmaya çalışan ekipler, çocukların kaçtığı ikamete doğru gitti. İkamette bulunan 3 kişinin kimlikleri sorulduğunda adreste ikamet etmedikleri anlaşıldı. 3 kişi araçlarıyla ikamete geldiklerini söyleyince, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'da 4 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza

Kaynak: DHA

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