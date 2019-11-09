09.11.2019 20:33 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:35

Antalya'da 4 kişinin ölü bulunduğu binanın yöneticisi konuştu: "Mutlu bir aileydi"

ANTALYA - Antalya'da 2'si çocuk 4 kişinin evlerinde ölü bulunduğu olayın ardından bina yöneticisi konuştu. Yönetici ailenin birbirine çok bağlı olduğunu belirterek: "Kesinlikle birbirlerine bağlı mutlu bir aileydi." dedi.

Antalya'da 2'si çocuk 4 kişilik bir aile sabah saatlerinde evlerinde ölü bulundu. Olayın ardından siyanür iddiaları ortaya atılırken, bina yöneticisi Duygu Kozan'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kozan: "Polislerle birlikte yönetici olarak ben de içeriye girdim. Tam onları görmedim ama içeriden çok ağır bir koku geldi. Nefes alınmayacak, genzi yakan bir kokuydu. Ben duramayacağım içeride diye dışarı çıktım. Kapının kilitli olduğunu gördüler. Oraya girdiler. Baba ve iki çocuğu el ele hayatlarını kaybetmişlerdi. Anne tuvalete kilitlemişti kendini. O da klozetin yanında yerdeymiş." dedi.

Birbirlerine bağlı mutlu bir aileydi

Kozan, "Pek herkesle samimi değillerdi. Bir mektup bıraktığını duyduk.İntihar nedeni herhalde yazıyordu. Kesinlikle birbirlerine bağlı mutlu bir aileydi. Binaya girdiğim için ben de hastanedeydim. Biz de yeni çıktık." dedi.

Kaynak: İHA