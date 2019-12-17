Antalya'da 4 kişinin öldüğü yolda eylem
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Antalya'da 4 kişinin öldüğü yolda eylem

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Telad Elmas (67) ile eşi Ayşe (52), gelini Aysel (35) ve torunu Telat (14) Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazanın meydana geldiği kavşakta bölge halkı eylem başlattı.

17.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:16
Antalya'da 4 kişinin öldüğü yolda eylem

'nın ilçesinde, Telad Elmas (67) ile eşi Ayşe (52), gelini Aysel (35) ve torunu Telat (14) Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazanın meydana geldiği kavşakta bölge halkı eylem başlattı. Kalabalık bir grup kavşağın da bulunduğu D400 karayolunu kapattı. Eylemciler, kazanın olduğu yere cansız manken bıraktı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de vatandaşla görüşmek için eylemin yapıldığı noktaya geldi.


Kaynak: DHA
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