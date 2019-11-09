Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)

CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİAntalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a gönderildi.

09.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:56
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)

CENAZELER 'A GÖNDERİLDİ

'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, 'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a gönderildi.


Kaynak: DHA
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