Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklar doldu
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Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklar doldu

ANTALYA'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona erdiği haftanın ilk gününde cadde ve sokaklar normal günleri aratmadı.

Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklar doldu
27.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:55

ANTALYA'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona erdiği haftanın ilk gününde cadde ve sokaklar normal günleri aratmadı. Özellikle otobüs durakları ile banka önlerinde kalabalıkların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 23 Nisan saat 24.00'te başlayıp 26 Nisan Pazar günü saat 24.00'e kadar süren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, yasağın ilk günü sabah saatlerinden itibaren Antalya sokakları ve caddelerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Yasak sürecinde bomboş görüntülenen Antalya'nın en yoğun caddelerinden Yüzüncü Yıl, eski günlerdeki gibi yoğun araç trafiği görüntülerine sahne oldu. İnsan yoğunluğunun en çok görüldüğü alanlar ise otobüs durakları ve banka önleri oldu. Bankaların önünde kalabalık insan toplulukları oluştu. Herkesin dışarı çıkması nedeniyle toplu taşıma araçlarında da sosyal mesafe kurallarını aşan sayıda yolcu alan otobüsler olduğu görüldü. Birçok şehir içi toplu taşıma otobüsünde de oturma kapasitesinin yüzde 50'sinin üzerinde yolcu yer aldı. Polis ekipleri ise vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve banklara oturmamaları konusunda sık sık uyardı. Pazar yerleri ve bankaların girişlerinde ise vatandaşlar, görevliler tarafından ateşleri ölçülerek içeriye alındı.


Kaynak: DHA

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