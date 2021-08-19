Antalya'da 4 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Antalya'da 4 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'da 4 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 4 ayrı evden 70 bin 500 lira değerinde eşya ve para çalan şüpheli, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Antalya'da 4 ayrı evden 70 bin 500 lira değerinde eşya ve para çalan şüpheli, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa Çağlayan Mahallesi ve Konyaaltı Liman, Pınarbaşı, Altınkum mahallelerinde değişik tarihlerde meydana gelen 4 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahsın Y.A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahsın, tespit edilen 4 ayrı evden hırsızlık olayında toplam 70 bin 500 lira değerinde çeşitli eşya ve dövizler çaldığı tespit edildi. Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramada bin 230 dolar, 15 euro ve 5 bin lira olmak üzere toplamda yaklaşık 15 bin 500 lira kadar müştekilerin ikametlerinden çalındığı değerlendirilen para ele geçirildi. Y.A., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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