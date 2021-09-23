ANTALYA (İHA) - - Antalya'da 18 yaşından küçük 4 çocuğun şehri birbirine katan turu karakolda bitti

16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil ile polisi peşlerine taktılar

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan çocuklar 10 kilometre sonra yakalanabildi

Araçta yapılan aramada bir fişek ve 2 bıçak bulunurken araçtan atıldığı iddia edilen pompalı silah ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da yakınlarına ait hafif ticari aracı alarak şehir turuna çıkmak isteyen ve yaşları 18'den küçük olan 4 çocuk, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak adeta şehri birbirine kattı. Araç onlarca polisin ekibi tarafından yaklaşık 10 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. Çocukların kovalamaca anında attıkları pompalı silaha ve arabada bulunan bıçaklara ise el konuldu. Çocuklar ise kelepçelenerek karakola götürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi ara sokaklarında yaşandı. Mahallede devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri 07 KH 167 plakalı aracın sürücüsünden durmasını istedi. Araç ise polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Araç sürücüsünün zaman zaman aracı polislerin üzerine sürmesi üzerine aracı yakalamak için çok sayıda polis ekibi peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre polisten kaçan araç, Kültür Mahallesi 75. Yüzyıl Caddesi üzerinde trafik durdurularak alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Araçta yapılan aramada bir adet fişek, 2 bıçak bulundu

Araçtan indirilen sürücü Zeki Y. (16), arkadaşları Turan K. Emre D. Mehmet I. (14), olay yerinde gözaltına alındı. Çocukların araç ile kaçarken dışarı attıkları iddia edilen pompalı silah ise polis ekipleri tarafından bulunarak el konuldu. Araçta yapılan aramada ise bir adet fişek, 2 bıçak bulundu. Araca ve içerisinde bulunan malzemelere el konuldu. Gençlerin olay yerinde alınan ilk ifadesinde aracın yakınlarına ait olduğunu ve polisten korktukları için kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Sürücüye ise sürücü belgesi olmamaktan 2 bin 698 TL, dur ihtarına uymamaktan 314 TL, tehlikeli şerit değiştirmekten 314 TL, kırmızı ışıkta durmamaktan 314 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Üst aramaları yapılan çocuklar ise ifadelerinin alınması üzerine polis merkezine götürüldü.