Antalya'da 4 bin 190 personelin katıldığı huzur uygulamasında, araması bulunan 9 şahıs yakalandı - Haberler
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Antalya'da 4 bin 190 personelin katıldığı huzur uygulamasında, araması bulunan 9 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da 4 bin 190 personelin katıldığı huzur uygulamasında, araması bulunan 9 şahıs yakalandı

Antalya'da genelinde 817 personel ve 190 ekibin katılımı ile yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında, 4 bin 190 kişinin sorgusu yapılarak, arandığı tespit edilen 9 şahıs yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da genelinde 817 personel ve 190 ekibin katılımı ile yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında, 4 bin 190 kişinin sorgusu yapılarak, arandığı tespit edilen 9 şahıs yakalandı.

Antalya'da genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde vatandaşların yoğunlukla bulundukları yerlerde üç aşamalı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamaya 817 personel, 190 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 3 dedektör polis köpeği katıldı. Şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda, 4 bin 190 kişi sorgulandı. Arandığı tespit edilen 9 kişi yakalandı.

Bin 172 araç kontrol edilerek, 144 araca 94 bin 376 TL trafik cezası uygulandı. 5 araç trafikten men edilerek, 36 iş yeri ve 7 alışveriş merkezi denetlendi. 82 metruk bina, 61 okul çevresi ve 43 park bahçe ve 1 devre mülk kontrol edildi. - ANTALYA

Antalya'da 4 bin 190 personelin katıldığı huzur uygulamasında, araması bulunan 9 şahıs yakalandı

Antalya'da 4 bin 190 personelin katıldığı huzur uygulamasında, araması bulunan 9 şahıs yakalandı

Antalya'da 4 bin 190 personelin katıldığı huzur uygulamasında, araması bulunan 9 şahıs yakalandı

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