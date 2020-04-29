Antalya'da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu
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Antalya'da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu

Antalya'da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu Polis kamyoneti iterek içindeki ceset çıkartıldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette 4 aydır yaşayan 43 yaşındaki şahıs dün ölü bulundu.

Antalya'da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu
29.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:19

Antalya'da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu

Polis kamyoneti iterek içindeki ceset çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette 4 aydır yaşayan 43 yaşındaki şahıs dün ölü bulundu. Polis, yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Manavgat Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi yan yolda tamir için bekleyen 07 LB 639 plakalı kamyonet içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Şahısta hareket belirtisi olmayınca ise sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede şahsın, 43 yaşındaki Orhan Barut olduğu belirlendi.

Barut'un cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Orhan Barut'un yaklaşık 9 yıl önce Mersin'den Manavgat'a geldiği, Kum yolu üzerinde Manavgat ırmak kenarında bulunan tersanelerde gündelik yevmiyeli işçi olarak çalıştığı, yaklaşık 4 aydır da kamyonette yaşadığı öğrenildi.

Antalya'da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu

Kaynak: İHA

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