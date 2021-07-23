Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir I.'nın kullandığı 42 N 0003 plakalı araç, Yavuz Sultan Selim Kavşağı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Alper G.'nin kullandığı 43 BA 698 plakalı otomobile ardından Adem E. idaresindeki 07 J 0425 plakalı ticari taksiye ve Abdurrahman B.'nin kullandığı 07 LF 245 plakalı kamyonete çarptı. Zincirleme trafik kazasında 42 N 0003 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem I., İbrahim I., Döndü Sena I., Nur Sema I. ve Emine Nisa I. ile 43 BA 698 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Emir Alp G. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nda tır devrildi! İstanbul yönüne trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu'nda tır devrildi! İstanbul yönüne trafiğe kapatıldı
Feci kazada kocasını kaybetti, 'Onu bırakıp hiçbir yere gitmem' feryatları yürekleri dağladı
Feci kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürekleri dağladı
Evinin balkonunda oturduğu sırada yaşanan kazayı spiker gibi anlatmaya çalıştı
Evinin balkonunda oturduğu sırada yaşanan kazayı spiker gibi anlatmaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Yıldız Tilbe Serra Arıtürk Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 18:18:36. #1.16#

title