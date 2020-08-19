Antalya'da 380 şişe gümrük kaçağı sahte parfüm ele geçirildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 380 şişe gümrük kaçağı sahte parfüm ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 380 şişe gümrük kaçağı sahte parfüm ele geçirildi.

Zübeyde Hanım Caddesi Sanayi Kavşağında bir aracı durduran polisler, yapılan aramada 380 şişe gümrük kaçağı ve sahte parfüm ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli T.K., hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, kaçak emtia ürünü satan kişi ile organizasyonlara yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA