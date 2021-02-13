Antalya'da 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkol ele geçirildi
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Antalya'da 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkol ele geçirildi

13.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:48
Antalya'da 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkol ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda bir kişi tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı ile imalatına yönelik çalışma kapsamında, iki adrese operasyon düzenledi.

Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir inşaatta ve dairede yapılan aramada 165 litre etil alkol, 38 şişe sahte içki ile 456 içki şişesi kapağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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