Antalya'da 37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Antalya'da 37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da 37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'da düzenlenen operasyonda 37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen operasyonda 37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Güzeloba Mahallesi'nde C.D'nin, doğu illerinden Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Aramada, 30 kilo 870 gram eroin, 6 kilo 680 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ile bazı materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, Güncel, Haber

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