Antalya'da 364 bin litre Halk Süt dağıtıldı
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Antalya'da 364 bin litre Halk Süt dağıtıldı

11.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:17
Antalya'da 364 bin litre Halk Süt dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Temmuz'da başlatılan Halk Süt Projesi kapsamında bugüne kadar 364 bin 584 litre süt dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Temmuz'da başlatılan Halk Süt Projesi kapsamında bugüne kadar 364 bin 584 litre süt dağıtıldı. Yerel üreticilerden alınan sütler, son teknolojiye sahip modern tesislerde işlenip ve paketlenerek Antalyalı çocuklara ulaştırılıyor.

"Halk sütün yolculuğu"

Çocukları taze, güvenilir ve ücretsiz sütle buluşturan proje kapsamında sütler yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı besicileri desteklemek amacıyla Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nden alınıyor. Üreticilerden özenle toplanan sütler, son teknolojiye sahip modern ve hijyenik bir üretim tesisinde hazırlanıyor. Sütlerin ilk olarak laboratuvarda kalite analizleri yapılıyor. Gıda güvenliğine uygun sütler işlenerek hazırlanıyor ve paketlenme işlemi gerçekleştiriliyor. Son kontrolleri yapılan ve uygunluk onayı alan sütler, dağıtıma çıkıyor ve Antalyalı çocuklara ulaşıyor.

"8 bin çocuk halk süt içti"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından belirlenen ve ekonomik açıdan zor durumda olan ailelerin çocuklarını kapsayan projede sütler 1 litrelik ambalajlarda ailelere teslim ediliyor. 2-5 yaş arasındaki çocuklara aylık 8'er litre süt desteği sağlayan proje kapsamında bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 bin 763 çocuğa süt ulaştırıldı. Proje kapsamında 7.5 ayda toplam 364 bin 584 litre süt litre süt yardımı gerçekleştirildi. - ANTALYA

Antalya'da 364 bin litre Halk Süt dağıtıldı
Antalya'da 364 bin litre Halk Süt dağıtıldı
Antalya'da 364 bin litre Halk Süt dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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