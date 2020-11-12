Antalya'da 300 polisle uyuşturucu operasyonu (2)
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Antalya'da 300 polisle uyuşturucu operasyonu (2)

12.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:37
Antalya'da 300 polisle uyuşturucu operasyonu (2)

1 AYLIK İSTATİSTİK AÇIKLANDIAntalya Emniyet Müdürlüğü, 14 Ekim- 12 Kasım tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonları istatistelerini açıkladı.

1 AYLIK İSTATİSTİK AÇIKLANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 14 Ekim- 12 Kasım tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonları istatistelerini açıkladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu tarihler arasında yapılan operasyonlarda 353 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı. Bu sürede evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 31,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 24 hassas terazi, 3 tüfek, 61 fişek, 24 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 515 lira ve 200 dolar ele geçirildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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