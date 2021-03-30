30 metreden denize düşen kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 metreden denize düşen kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da falezlerden denize düşen kişi, deniz polisleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da falezlerden denize düşen kişi, deniz polisleri tarafından kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesinde Atatürk Parkı'ndaki falezlerden bir kişinin 30 metreden denize düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyıda yaptıkları aramada, kayalık alanda İsmet Y'in (33) beklediğini gördü. Bota alınan İsmet Y, Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı.

Vücudunda sıyrıklar bulunan İsmet Y, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmet Y.'nin denizi seyrettiği sırada dengesini kaybedip düştüğü, yüzerek kayalık bölgeye geldiği ve burada yardım beklediği öğrenildi.

30 metreden denize düşen kişi kurtarıldı
30 metreden denize düşen kişi kurtarıldı
30 metreden denize düşen kişi kurtarıldı
30 metreden denize düşen kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Mahir Ünal Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Adrian Burcu Biricik Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ak Parti Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 30 metreden denize düşen kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 22:47:26. #1.14#
title