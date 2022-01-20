Antalya'da 30 kilogram eroin, piyasaya sürülemeden ele geçirildi Antalya'da polisin yaptığı operasyonda yüklü miktarda metamfetamin maddesi ile 30 kilogram eroin maddesi piyasaya sürülemeden ele geçirildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 30 kilogram eroin, piyasaya sürülemeden ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da polisin yaptığı operasyonda yüklü miktarda metamfetamin maddesi ile 30 kilogram eroin maddesi piyasaya sürülemeden ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Güzeloba Mahallesinde C.D. isimli şahsın doğu illerinden Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği, bu maddeleri adresinde depoladığı ve parça parça sattığı yönünde bilgi alınması üzerine operasyon yapıldı. Tespit eilen adrese yapılan baskında daralı 30 kilo 870 gram eroin maddesi, daralı 6 kilo 680 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde preslemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.D. "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.