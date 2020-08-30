Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji
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Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde motosiklet ve off-road araçlarının katılımıyla kortej düzenlendi.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji
30.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:30

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde motosiklet ve off-road araçlarının katılımıyla kortej düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yüzlerce motosiklet, klasik otomobil ve off-road araçları Cam Piramit bahçesinde bir araya geldi. Saat 17.30'da Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası eşliğinde Cam Piramit'ten çıkış yapan motosiklet, klasik otomobil ev off-road korteji, kent merkezinden, Muratpaşa Belediyesi'ne kadar gitti. Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen korteji vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Etkinlik kortejin yeniden başladığı noktaya gelmesi, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Etkinlik organizatörü Selçuk Güleç, her yıl geleneksel olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını kortejlerle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu seneki etkinliği Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptıklarını dile getiren Güleç, "Bayraklarımızla Lara'ya kadar gidiyoruz. Kortej halinde olacağız. Motosiklet, klasik araçlar, off-road araçları bu etkinliğe katılıyor. Saygı duruşunda bulunup bayramımızı burada tamamlayacağız" dedi.

"Önlemler ön planda"

Korona virüs önlemlerine de dikkat ettiklerini ifade eden Güleç, "Sürüş esnasında açık alandayız. Durduğumuz noktalarda maske ve sosyal mesafe kuralların dikkat edeceğiz. Kaskımız var ama maskemizi de takıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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