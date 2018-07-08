Antalya'da 3 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğuldu

Antalya'da 3 yaşındaki çocuk site havuzunda boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Karaca ailesinin 3 yaşındaki çocukları Mehmet Can Karaca, çocuk havuzuna girdi.

Büyüklerin kullandığı havuza geçen Mehmet Can Karaca'nın çırpındığını gören komşuları, Karaca'yı havuzdan çıkardı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.