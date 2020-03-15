Antalya'da 3'üncü kattan düşen üniversite öğrencisi öldü
Antalya'nın Demre ilçesinde 3'üncü kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
15.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:14
Antalya'nın Demre ilçesinde 3'üncü kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü öğrencisi Gonca Kabakcıoğlu (40), henüz belirlenemeyen nedenle 3'üncü kattaki evinin balkonundan zemine düştü.
Kabakcıoğlu, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Kabakcıoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen Kabakcıoğlu'nun ikinci üniversite eğitimi için Demre'ye geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA