Antalya'da 3. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da 3. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı

24.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:13
Antalya'da 3. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı

Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) tarafından düzenlenen 3. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı, kapılarını açtı.

Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) tarafından düzenlenen 3. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı, kapılarını açtı.

TÜRSAD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen fuarda, asli görevlerinin misafirlere konforlu, kaliteli ürünleri en uygun şekilde tedarik etmek olduğunu söyledi.

Derneğin 2018'de kurulduğunu, büyüyerek ileriye doğru adım attıklarını ifade eden Bilgiç, "Bu yılki sektör buluşmamızdaki işlem hacmimizi 10 milyar lira olarak belirledik ve gerçekleştireceğimize inanıyoruz." dedi.

TÜRSAD olarak sosyal sorumluluk ve eğitim projeleriyle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Bilgiç, hem tüketiciye hem üreticiye değer katan, güven veren bir dernek olduklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşam biçiminin, ticaretin değişim geçirdiğini belirten Bilgiç, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip, uyum sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bilgiç, Antalya'ya ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

ABD, Polonya, Ukrayna ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 120 firmanın katıldığı fuar, 27 Mart'a kadar açık olacak.

Açılış töreninde fuara katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Türkan Şoray Rasim Öztekin Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Hakan Kutlu Fatih Terim Caner Erkin Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da 3. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:17:26. #1.14#
title