Antalya'da 3. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı

Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) tarafından düzenlenen 3. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı, kapılarını açtı.

TÜRSAD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen fuarda, asli görevlerinin misafirlere konforlu, kaliteli ürünleri en uygun şekilde tedarik etmek olduğunu söyledi.

Derneğin 2018'de kurulduğunu, büyüyerek ileriye doğru adım attıklarını ifade eden Bilgiç, "Bu yılki sektör buluşmamızdaki işlem hacmimizi 10 milyar lira olarak belirledik ve gerçekleştireceğimize inanıyoruz." dedi.

TÜRSAD olarak sosyal sorumluluk ve eğitim projeleriyle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Bilgiç, hem tüketiciye hem üreticiye değer katan, güven veren bir dernek olduklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşam biçiminin, ticaretin değişim geçirdiğini belirten Bilgiç, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip, uyum sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bilgiç, Antalya'ya ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

ABD, Polonya, Ukrayna ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 120 firmanın katıldığı fuar, 27 Mart'a kadar açık olacak.

Açılış töreninde fuara katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun