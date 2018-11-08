Antalya'da 3. Tarım, Sebze ve Meyve Yatırım Forumu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Serik Belediyesince düzenlenen 3. Tarım, Sebze ve Meyve Yatırım Forumu Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Granada Luxury Otelde gerçekleştirilen 3. Tarım, Sebze ve Meyve Yatırım Forumu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, forumu çok önemli bulduklarını ifade etti.

Bu coğrafyada yaşayan herkesi geniş bir ailenin üyeleri olarak gördüklerini belirten Rumeli, aile arasındaki turizm, ticaret ve karşılıklı yatırımların bölgenin daha gelişmiş bir coğrafya olmasına hizmet edeceğini söyledi.

Ekonomi politikaları sayesinde Türkiye'nin son 15 yılda düşük gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine yükseldiğini kaydeden Rumeli, Türkiye'nin 1990-2005 yıllarında sadece 1 milyar dolarlık yatırım çektiğini, bu rakamın da 15 milyar dolara çıktığını anlattı.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da ilçenin dünyanın turizm ve tarım merkezlerinden olduğunu söyledi.

Çalık, samimi, dostane ilişkilerin oluşması için üzerlerine düşeni yapmayı, toplantıları Suudi Arabistan, Katar ve diğer Arap ülkelerinde de düzenlemeyi istediklerini dile getirdi.

İlişkileri en üst seviyeye çıkartmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Çalık, bölgede dünyanın en iyi tarım ürünlerini ürettiklerini kaydetti.

"Türkiye'den 900 bin ton domates ithal ediyoruz"

Cidde Ticaret Odası Meyve ve Sebzeciler Sektör Başkanı Suheyl Ramili de Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin her geçen gün büyüdüğünü, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolara kadar çıkmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Ticaret hacminin gelişmesinin iki ülke için de umut verici olduğunu belirten Ramili, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 20 milyar dolara çıkacağına inanıyoruz. Türkiye'den 900 bin ton domates ithal ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ile çok sayıda tarım sektörü temsilcisi katıldı.

İkili iş görüşmeleri ve topraksız tarım yapan tesislerin gezilmesi ile devam edecek forum, 11 Kasım'da sona erecek.