Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yandı
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Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yandı

Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yanarak kullanılamaz hale geldi.

29.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:14
Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yandı

'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yanarak kullanılamaz hale geldi.

ilçesi Mahallesi'nde balıkçıların teknelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle 3 sürat teknesiyle 2 çardak kullanılamaz hale geldi.

Boğazkent Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Özkan Uysal, balıkçı barınağının yapılmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yandı
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