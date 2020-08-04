Antalya'da 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
04.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:00
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya-Denizli kara yolu Koçantı Köprüsü mevkisinde, Ferhat Çakır yönetimindeki 07 RE 961 plakalı otomobil, Cemil Duran'ın kullandığı 20 U 4932 plakalı otomobil ve Orhan Çetin idaresindeki 07 GGD 49 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Saadet Çetin, Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA