Antalya'da 3 milyon liraya satışa sunulan otomobile alıcı çıkmadı
Antalya'da e-ihale üzerinden 3 milyon liraya satışa sunulan otomobile alıcı bulunamadı.
Antalya'da e-ihale üzerinden 3 milyon liraya satışa sunulan otomobile alıcı bulunamadı.
Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, terk edilen, geçici bırakıldıktan sonra geri alınmayan ve ülkeye usulsüz yollarla sokulan kaçak otomobilleri e-ihale yöntemiyle satışa çıkardı.
Müdürlüğün hangarında bulunan 4 milyon lira değerindeki otomobil, mevzuat gereği 26-28 Ağustos'ta düzenlenen e-ihaleyle 3 milyon lirayla satışa çıkarıldı.
Satış ihalesine katılım teminatı 100 bin lira olarak belirlenen otomobile alıcı çıkmadı.
Bunun üzerine satış eylülün son haftasına ertelendi. Otomobil, yüzde 25 indirimle tekrar satışa sunulacak.