Antalya'da 3 milyon 300 bin liralık kaçak ilaç operasyonu
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Antalya'da 3 milyon 300 bin liralık kaçak ilaç operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da jandarmanın durdurduğu bir kamyonetten, değeri 3 milyon 300 bin TL olan 18 bin 964 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Antalya'da jandarmanın durdurduğu bir kamyonetten, değeri 3 milyon 300 bin TL olan 18 bin 964 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, kaçak ilaçlar İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, İstanbul ve Bursa ilinden yüklü miktarda kaçak ilaç getirileceği bilgisini aldı. Duyum üzerine bugün saat 13.00 sıralarında şüpheliler F.M.Y (24), İ.M. (23) ve G.D.'nin (39) içerisinde bulunduğu 34 BCK 739 plakalı kamyoneti, yol kontrol noktasında durdurarak arama yaptı. Yapılan arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 300 bin TL olan 18 bin 964 adet çeşitli markalarda hormon, onkoloji, psikiyatri ve tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen ilaçlara İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

(İHA)

Antalya'da 3 milyon 300 bin liralık kaçak ilaç operasyonu
Antalya'da 3 milyon 300 bin liralık kaçak ilaç operasyonu
Antalya'da 3 milyon 300 bin liralık kaçak ilaç operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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