Son Dakika | Antalya'da 3 mahallede çıkan yangında 55 dönüm alan küle döndü

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 ayrı mahallede çıkan yangınlarda toplam 55 dönüm alan küle döndü, 2 villada maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 ayrı mahallede çıkan yangınlarda toplam 55 dönüm alan küle döndü, 2 villada maddi hasar meydana geldi. Mahallede bulunan bir kadın ise yaralanarak, hastanede tedavi altına alındı. Boğaz mevkiine sıçrayan yangını havadan ve karadan söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın, saat 15.00 sularında İslamlar Mahallesi'nde bulunan iki villanın önünde çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın aşırı sıcak hava ve kuzeyli rüzgarların etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangın daha sonra İslamlar Mahallesi'nin hemen yakınında bulunan Çerçiler Mahallesi'ne sıçradı. Her iki mahalledeki yangına 5 helikopter, 25 arazöz, 10 su tankeri, 4 dozer çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

55 DÖNÜM ALAN YANDI, 2 VİLLADA MADDİ HASAR VAR

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürdüğü esnada bu kez Üzümlü Mahallesinde yangın çıktı. Ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda şuana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi. Öte yandan gelen bir son dakika gelişmesine göre, Boğaz mevkiine sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi. Yangın dolayısı ile Üzümlü Mahallesi'nde bulunan 2 villada maddi hasar meydana geldi. Bir su tankerinin lastikleri yandı. Çerçiler Mahallesinde ilk yapılan tespite göre 55 dönüm orman alanı küle döndü. Yangına müdahale etmeye çalışan bir kadın ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

"3 MAHALLEMİZDE BULUNAN YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI"

Yangın ile ilgili son durumu İHA muhabirine anlatan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, "3 mahallemizde bulunan yangınlar kontrol altına alındı. Yangın şuanda Boğaz Mevkii'nde devam ediyor. Ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangın dolayısı ile Üzümlü Mahallesinde bulunan 2 villada maddi hasar meydana geldi. Bir su tankerinin lastikleri yandı. Çerçiler Mahallesinde ilk yapılan tespite göre 55 dönüm orman alanı küle döndü. Üzümlü Mahallesinde de ciddi bir alan küle döndü. Tüm ekiplerimiz yangınları söndürmek için çalışıyor" dedi.

(Ertuğrul Gün - Suat Metin - Akif Yılmaz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı