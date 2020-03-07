Antalya'da 3. Kum Enduro Yarışları başladı

07.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:29

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 3. Kum Enduro Yarışları, başladı.

Kumluca Belediyesinin destekleriyle, Kumluca Motosiklet Sporları Kulübünce organize edilen yarışlara Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Sakarya, Kütahya ve Muğla'dan 80 sporcu katıldı.

Kum Mahallesi Motor Yarışları Pisti'ndeki organizasyon, İdlib'de şehit olan Antalyalı Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz anısına gerçekleştiriliyor.

Hobi-1, Hobi-2, Veteran, Prestij, Ustalar ve Genel GP kategorilerinde yapılan yarışların ilk gününde, serbest antrenman, sıralama ve gösteri turu atan sporcular, kum pistte oldukça zorlandı. Zaman zaman kazaların yaşandığı yarışlarda sporculara, sağlık ekipleri müdahale etti. Yarışlarda heyecan dolu anlar yaşandı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, enduro ve motokros yarışlarında Kumluca'nın bir marka olduğunu söyledi.

Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda sporcunun yarış için Kumluca'ya geldiğini belirten Köleoğlu, "Bu sporu sadece sporcularımızın değil, güvenli pistimizde tüm halkımızın yılın her ayında yapmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Enduro yapmak isteyen tüm vatandaşları Kumluca'ya davet eden Köleoğlu, yarışa katılan sporculara da başarılar diledi.

Yarışlar, yarın sona erecek.

Kaynak: AA