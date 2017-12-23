Antalya'da 3 Kişiyi Öldüren Zanlının İntihar Etmesi

Antalya'da bir restoranda 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren ve intihar eden zanlının, kullandığı pompalı tüfeği 475 liraya internetten satın aldığı ortaya çıktı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki restoranda yaşanan olayda kullanılan pompalı tüfek, 14 Aralık'ta kargo yoluyla S.K'ya geldi.



İstanbul adresli bir iş yerinden kapıda ödemeli olarak gönderilen tüfeği, S.K, 475 lira ödeyerek kargo şirketinden teslim aldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak yaptırılan araştırmada, tüfeği gönderen kargo adresinin hayali bir adres olduğu, gönderide yazılı adreste böyle bir iş yerinin bulunmadığı tespit edildi.



Gönderici olarak kargo şirketinde adı kayıtlı iş yeri sahibi B.A. hakkında ise 31 Mayıs 2016'da "silah ticareti" yapmak suçundan İstanbul'da işlem yapıldığı belirlendi. Söz konusu kişinin ikametinde yapılan aramada 8 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait fişekleri elde edildi.



Olayda kullanılan suç silahının, son yıllarda yaygın bir yöntem olan internet yoluyla adrese teslim siparişle gönderildiği belirlendi. Göndericiler, alıcılar ve aracı kurumlar hakkında kayıt, denetim ya da etkili, caydırıcı bir yaptırım mekanizmasının bulunmadığı ifade edildi.



Son olayla kargo şirketlerinin silah ve uyuşturucu, kaçak içki, kaçak emtia ve suç eşyalarının "adrese elden teslim" naklinde etkili rol oynadıkları ortaya çıktı.



Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki 607 Sokak'taki restorana dün gelen 26 yaşındaki Sadam Korkmaz, iş yeri sahibi Gani Kocabaş (50), restoran çalışanı Şenol Öztaş ve gıda mühendisi Gizem Ege'yi öldürüp, aynı silahla intihar etmişti.



Zanlının 5 yıldır çalıştığı restorandan 2 gün önce çıkarılması üzerine olayı gerçekleştirdiği belirlenmişti.