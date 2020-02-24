24.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:25

Antalya'da 3 kardeşin deniz keyfi

HAVA sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da, çocuklar karlı dağ manzarası eşliğinde deniz keyfi yaptı. Lara sahiline anne ve babasıyla gelen üç kardeş, denizin ve kumsalın tadını çıkardı.

Turizmin başkenti Antalya'da, şubat ayında yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 19 dereceyi bulmasıyla aileleriyle birlikte Lara sahiline gelen 3 kardeş, kumsalda keyifli oyunlar oynadı. Anne ve babaları sahilde dinlenirken 18 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkaran kardeşlerin eğlence çığlıkları, metrelerce uzaktan duyuldu.

Çocuklarının isteğini kıramayarak sahile geldiklerini anlatan Ali Özkaya, "Çocuklar güneşli havada evde oturmak istemedi. 'Denize gidelim' diye ısrar ettiler. Biz de dayanamayıp onları Lara sahiline getirdik. Üçü de denizi görür görmez elbiselerini çıkarıp denize atladılar. Çok eğlendiler" dedi. Kardeşlerden en büyüğü Furkan Özkaya (12), Antalya'da havanın çok güzel olduğunu, kardeşleriyle denize girip eğlendiğini söyledi. Küçük Furkan, deniz suyunun soğuk olmadığını, çok güzel olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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