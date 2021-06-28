Antalya'da 3 gündür haber alınamayan genç kadın doktor bulundu

Antalya'da halasından evine gitmek için çıkıp bir daha dönmeyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik'in bugün bulunduğu öğrenildi.

Antalya'da halasından evine gitmek için çıkıp bir daha dönmeyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik'in bugün bulunduğu öğrenildi.

Olay, 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan halasından eve yürüyerek dönmek isteyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik (24), eve dönmedi. Durumdan şüphelenen ailesi gideceği güzergahları kontrol etti. Yapılan kontrollerde bir ize rastlanmadı. Bunun üzerine aile Sakarya Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.

"DUYGU BENİM YANIMDA"

Genç kızın kardeşi Mehmet Altıngeyik, bugün bir televizyon kanalına katıldı. Bu sırada programı arayan bir seyirci, Duygu'nun kendisinin yanında olduğunu söyleyerek, "Yolda giderken gördüm saat 01.00 sularında. Ağlayarak geçti ben de merak ettim. O saatte ne oldu diye gittim sordum. 'Gururum incindi arkamda durması gereken insanlar arkamda durmadı, kimse beni sevmiyor' dedi. Sen benim misafirim olacaksın dedim. Cuma gününden bu yana benim yanımda kalıyor" diye konuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı