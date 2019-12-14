Antalya'da 3 gün 3 gece süren Hint düğünü

14.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:10

Hindistan'ın varlıklı ailelerinden bir çiftin düğünü, 200'ü aşkın davetlinin katılımıyla Antalya'da yapıldı.

Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün 3 gece süren düğün için çok sayıda yabancı aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekip çalıştı.

Masraftan kaçınmayan ailelerin Hint gelenekleriyle gerçekleştirilen düğününde, binlerce çiçek ve özel dekor malzemesi kullanıldı.

Çift ve yakınlarının üç gün süreyle yöresel kıyafetleriyle dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Inventum Global Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, ailelerin, gelin ve damadın bir ömür boyunca hayalini kurduğu bir düğünü gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Düğünün hazırlığının aylarca sürdüğünü ifade eden Özpak, şunları kaydetti:

"Sürdüre geldiğimiz yoğun pazarlama faaliyetlerimiz neticesinde, Hindistan'dan ülkemize gerek destinasyon düğünü, gerek toplantı grupları anlamında üretkenliğimizi artırıyoruz. Kasım ve mayıs döneminde, geçmiş yılların çok üzerinde bir kapasiteyi ülkemize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Hint grup faaliyetlerimizin önemli bir parçası olan destinasyon düğünlerinde, 2020 yılında da büyük bütçeli muhteşem düğünlere imza atmaya devam edeceğiz."

Özpak, dünyada milyar dolarları bulan ekonomiye sahip düğün turizmi sektörünün kalbinin Antalya'da atmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA