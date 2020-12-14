Antalya'da 3 ev sular altında kaldı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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Antalya'da 3 ev sular altında kaldı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

14.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:54
Antalya'da 3 ev sular altında kaldı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle 3 müstakil ev sular altında kaldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle 3 müstakil ev sular altında kaldı. Mahsur kalan yaklaşık 15 kişi, itfaiye ekibi tarafından botlara konularak çıkarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarmın verildiği turizm kenti Antalya'da, 2 gün önce başlayan sağanak yağış, dün olduğu gibi bugün de etkisini sürdürdü. Kuvvetli yağış sebebiyle tarım alanları ve meyve bahçelerinde su baskınları meydana gelirken, aynı zamanda evleri de su bastı. Aksu ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde dün gece bastıran kuvvetli yağış sonrası 3 ev sular altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 20 kişi, itfaiye ekibi tarafından botlara alınarak çıkarıldı. Evler ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken, mağdur olan vatandaşlar ise akrabalarının yanına yerleşti.

Vatandaşlar, yağmurun çekilmesine rağmen evine ulaşamıyor. - ANTALYA

Antalya'da 3 ev sular altında kaldı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Antalya'da 3 ev sular altında kaldı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Antalya'da 3 ev sular altında kaldı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Antalya'da 3 ev sular altında kaldı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Antalya'da 3 ev sular altında kaldı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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