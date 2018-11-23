Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem Projesi Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde, ray kaynak işlemi ve katener direk imalatına geçildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent içi ulaşımına kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla başlatılan 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 6,5 kilometrelik ray döşendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentin kamu yatırımlarından biri olan yaklaşık 700 milyon liralık projede ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Varsak depolama alanından başlayan ray döşenme çalışmalarında 6,5 kilometrelik hat

montajı tamamlandı. Varsak'tan başlayıp Meltem'de Eğitim Araştırma Hastanesinde nostaljik tramvay hattı ile

birleşecek olan projede 38 hemzemin 1 yeraltı olmak üzere 39 istasyon bulunacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla, Süleyman

Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem mahallesi,

Eğitim Araştırma Hastanesi ve müzeye kadar devam edecek. Proje kapsamında Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı da yenilenecek ve gidiş-geliş olarak düzenlenmiş olacak."