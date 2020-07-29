Antalya'da 3 büyükbaş hayvan otlak alanda telef oldu
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Antalya'da 3 büyükbaş hayvan otlak alanda telef oldu

Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalında otlayan 3 hayvan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek telef edildi.

Antalya'da 3 büyükbaş hayvan otlak alanda telef oldu
29.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:32

Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalında otlayan 3 hayvan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek telef edildi.

Alacami Mahallesi kırsalı Başyayla'da, Mustafa Özer, Emine Karaca ve Hasan Üye, meraya otlanması için 3 büyükbaş hayvan bıraktı.

Hayvanların sabah saatlerinde öldüğünün görülmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Ekipler, hayvanları kim veya kimler tarafından zehirlendiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Alacami Mahallesi Muhtarı Kerim Teker, 3 büyükbaş hayvanı zehirleyen şüphelilerin bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, "Bu hayvanlardan ne istediler anlamış değilim, inşallah bu kişi bir an önce bulunur ve gereken cezayı alır." dedi.

Kaynak: AA

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