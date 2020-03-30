Antalya'da 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Manavgat ilçesinde 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine Hacıobası mevkisinde durdurdukları bir minibüste arama yaptı.

Aramada, 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 1200 litre kapasiteli 3 plastik yer üstü tankı ile 50 litre kapasiteli 5 bidon ele geçirildi.

Olayla ilgili B.C. gözaltına alındı.

Kaynak: AA