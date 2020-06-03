- Antalya'da 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Antalya'da 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Antalya'da Hint Keneviri yetiştirilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

- Antalya'da 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

ANTALYA - Antalya'da Hint Keneviri yetiştirilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Atatürk mahallesinde bulunan bahçe içerisinde yer alan ikamet, ikametin müştemilatında ve bahçe içerisinde Y.G., A.K., ve G.K. isimli şahısların kenevir bitkisi yetiştirdiği, kenevir bitkilerini ikamete gelen tanıdığı şahıslara pazarladıkları bilgileri elde edildi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen 3 operasyonda daralı 165 gram toz esrar maddesi, daralı 836 gram esrar maddesi, boyları değişen toplamda 152 kök kenevir bitkisi ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: İHA