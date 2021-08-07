Antalya'da 3,3 milyon kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
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Antalya'da 3,3 milyon kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da 3,3 milyon kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, polisin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, 3 milyon 303 bin 300 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

ANTALYA'da, polisin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, 3 milyon 303 bin 300 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Alınan istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.E.K., D.Y., R.D. ve M.D. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; 1295 gram kokain, 1550 gram toz esrar, 2700 gram skunk esrar, 318 adet 20x10 cm ebatlarında 211 bin 200 kullanımlık olduğu değerlendirilen kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, uyuşturucu madde bonzai yapımında kullanılan 5 kilogram Fubinaca, ham maddeyi sıvı hale getirmekte kullanılan 25 litre aseton, 3 hassas terazi, 2 makas ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 4900 TL, 120 euro ve 60 dolar ile uyuşturucu madde imal etmekte kullanılan materyaller ele geçirildi.Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, 3 milyon 303 bin 300 kullanımlık olduğu öğrenildi. M.E.K., D.Y., R.D. ve M.D., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.


Antalya'da 3,3 milyon kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da 3,3 milyon kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da 3,3 milyon kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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